Tarihi mescit AKP’nin kentsel dönüşüm kurbanı oldu

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki tarihi Kürkçü Mescidi, AKP'li Meram Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesinin kurbanı oldu. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararıyla tescillenen tarihi mescidin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yıktırıldığı öğrenildi.

Konya'nın eski mahallelerinden olan Şükran Mahallesi, AKP’li Meram Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmiş, bölgedeki eski binaların büyük bir kısmı yıkılmıştı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgede yıkımlar devam ederken, mahalledeki tarihi yapıların da gün yüzüne çıkarılarak, ayağa kaldırılması amaçlanıyordu.

MESCİT ÖNCE İBADETE KAPATILDI

Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken Kürkçü Mescidi'nin çevresindeki eski binalar yıkılınca, mescid açığa çıkmış oldu. Ancak yıkım sırasında mescidin bir bölümünde tahribat meydana geldi ve 2018 yılının şubat ayında ibadete kapatıldı.

1981 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararıyla tescillenen ve daha fazla zarar görmeden biran önce onarılması beklenen mescidin duvarlarının su aldığı ve yıkılma riski taşıdığı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yıktırıldığı öğrenildi.

ORİJİNAL BIR SADAKA TAŞI BUNUYOR

Kürkçü Mescidi, Hacı Mahmut Marangoz’un himayesinde ve mahalle sakinlerinin yardımları ile inşa edildi. Bölgede kürkçü dükkanlarının yoğun olması nedeniyle mescide Kürkçü Cami ismi verildi.

Kare bir plan üzerine inşa edilen mescidin batı tarafına sonradan ilaveler yapılmış durumda. Mescidin köşesinde ve kaldırımın kenarında orijinal bir sadaka taşı da bulunuyor.

KONYA’DAKİ TEK ESERİ

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok başarılı ve meşhur bir hattat olan Hattat Başaralı Zade Fevzi Efendi’nin Konya’daki tek eseri Kürkçü mescidinde bulunuyordu. Hattatın yaklaşık 100 yıllık olan bu eseri, Konya'da bulunan tek eseri olma özelliği de taşıyor.

TAVANI GÖRÜLMEMİŞ BİR YÖNTEMLE YAPILMIŞ

Hacı Mahmut Marangoz mahallenin önde gelenlerinden Hacı Mahmut'un yaptığı mescidin tavanı oldukça güzel ve daha önce görülmemiş bir döşeme yöntemiyle yapılmış.

Özel bir teknik ve ustalıkla yapılan tavanda her işleme ayrı ayrı parçalardan oluşuyor. Birbirine kenetlemeli olan tahta işlemeli parçalar, aynı zamanda renkleri de orijinalliğini yitirmeden günümüze kadar gelmiş.