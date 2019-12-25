Tarihi mescit kentsel dönüşüm kurbanı mı olacak?

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi, AKP'li Meram Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmiş, bölgedeki eski binaların büyük bir kısmı yıkılmıştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında tarihi yapıların da gün yüzüne çıkarılarak, ayağa kaldırılması amaçlanıyordu.

TARİHİ MESCİDİN İÇERİSİ ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

2015 yılında başlatılan kentsel dönüşümün ardından bölgenin en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Erdemşah Mescidi ibadete kapatılmıştı. 1220 yılında Selçuklu döneminde inşa edilen ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün himayesinde bulunan tarihi mescidin son hali vatandaşların büyük tepkisini çekti. Camları kırılan tarihi mescid sokak hayvanlarına barınak olurken, içerisine atılan çöpler ise tarihi mirasa yapılan ayıbı gözler önüne serdi.

KUBBESİNDEKİ KURŞUNLAR ÇALINMIŞTI

Tarihi Erdem Şah Mescidi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar 2017 yılında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmıştı. Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü, mescidin kubbesi yeniden aslına uygun olarak yaptırmıştı.

“BURAYI HİÇ KİMSE GÖREMİYOR MU?”

Tarihi mescidin son haline tepki gösteren bölge sakinlerinden Murat Ünüver, “Biz mescit ibadete kapatılmadan önce burada namaz kılardık. Kapatıldıktan sonra gördüğüm manzara bir Müslüman olarak beni çok üzdü. Mescidin kapıları açık olunca sokak hayvanlarına yuva olmuş. İçine kimin attığı belli olmayan çöpler atılmış ve raflarda bulunan Kur'an-ı Kerimler tozdan görünmüyor. Ecdat mirası olan bu mescidimiz için mutlaka önlem alınmalı. Mescid, Meram İl Müftülüğü’ne 100 metre, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 200 metre mesafede. Telle çevrili alanın girişinde Meram Belediyesi’nin görevlendirdiği güvenlik var. Burayı hiç kimse mi göremiyor?” dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ZARAR GÖREN KÜRKÇÜ MESCİDİ YIKILMIŞTI

Aynı mahallede yer alan Kürkçü Mescidi de kentsel dönüşüm projesinin kurbanı olmuştu. Anıtlar Yüksek Kurulu’nca tescillenen tarihi mescit, kentsel dönüşümde zarar gördüğü gerekçesiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yıktırılmıştı.

TARİHİ ERDEMŞAH MESCİDİ’NİN TARİHÇESİ

Selçuklu eseri olan Erdemşah Mescidi, kubbe ile örtülmüş tek harimden ibarettir. Kitabesine göre 1220 yılında Selçuklu devlet adamlarından Şemseddin Erdemşah tarafından yaptırılmıştır. 2007 yılı içinde mescidin etrafı açılarak özgün yapısı ortaya çıkarılmıştır.