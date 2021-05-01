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Tarihi mezarlık definecilerin hedefi oldu

Van'da 14'üncü ve 15'inci yüzyıllardan kalma Karakoyunlu mezar taşları ile Haydar Baba Türbesi'nin de bulunduğu tarihi mezarlığa define arayan kişilerce büyük zarar verildi.

Güncellenme: 11:50, 01/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Tarihi mezarlık definecilerin hedefi oldu

Van’ın Erciş ilçesinde bulunan tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi’nin de bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından tahrip edildi. Defineciler, tarihi mezarları kazıp mezar taşlarını kırdı. Tarihi mezarlığı ziyarete gelenler gördükleri manzara karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Ercişli Sami Demir, tarihi mezarlığın defineciler tarafından talan edilmesine çok üzüldüğünü söyledi.

Mezarlığın 600 yıllık tarihi geçmişinin olduğunu belirten Demir, “Ahmet Yesevi erenlerinden olan Haydar Baba Türbesi’nin yanında bulunan tarihi 600 yıllık mezarlık define avcıları tarafından acımasızca talan edilmiş. Defineciler mezarları kazıp, taşlarını kırarak içinde altın aramışlar. Bunlar bizim tarihi değerlerimizdir. 14’üncü yüzyılda Erciş’te yaşayan Haydar Baba mezarlığında şahideli ve sandukalı mezarlar bulunmaktadır. Bu kültürel mirasımız maalesef hazine avcıları tarafından talan edilmiştir” dedi. (DHA)

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