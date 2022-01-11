Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ise beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü.

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Karla ayrı bir güzelliğe bürünen dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu tarihi mezar taşlarının karla bütünleştirdiği güzellikleri fotoğraflıyor.

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kış güzelliğini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Davut Sunav, “Uzun bir aradan sonra Ahlat’a kar yağdı. Bu karı dört gözle bekliyorduk. Sebebi ise tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinin mükemmel olmasıdır. Tarihi mekanlarda özellikle Selçuklu Mezarlığı’nda kar yağdıktan sonra harika görüntüler yakalayabiliyoruz. Bu bizim için güzel bir şey. İnşallah ara ara kar yağmaya devam eder de bu şekilde çekimlerimize devam ederiz ve güzel görüntüler yakalayabiliriz” dedi. (İHA)



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