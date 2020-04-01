Tarihi Mudanya Bandosu, evlerinden çıkmayan vatandaşlara konser verdi

Mudanya'da corona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kendilerini izole eden Mudanyalılar, Mudanya Bandosu'nun sokak konseri sürpriziyle moral buldu. Maske ile eldiven takan, koruyucu malzeme giyen ve aralarında geniş mesafe bırakan bando ekibi, Mütareke Meydanı'ndan başlayarak, Girit Sokağı, Halitpaşa mahallesinde konser verdi. Bandonun çaldığı şarkılara pencere ve balkonlarından alkışlarla tempo tutarak eşlik eden Mudanyalılar, bu zor günlerde moral bulmaya çalıştı.



“BU GÜNLER BİZLERİN UMUDU VE SABRIYLA GEÇECEK”

Evde kalma çağrılarına uyan Mudanyalılara teşekkür eden CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tüm etkinliklerimizde en güzel günlerde konserler veren Mudanya Bandosu, yalnızca iyi günde değil, kötü günlerimizde de hemşehrilerimizin morallerinin yüksek tutulması için bugün, sokakları, balkonları şenlendirdi. Büyüklerimize, çocuklarımıza bir tebessüm ettirelim istedik. Bu günler çok yakında, yine bizlerin umudu ve sabrıyla geçecek. Daha güzel günlerde yine hep birlikte olacak, birbirimize sarılacağız” diye konuştu.