Tarihi Paşabahçe vapuru yeniden Boğaz’da

Sözcü/İSTANBUL

Bir önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, 10 yıl önce Beykoz Belediyesi'ne hibe ettiği tarihi Şehir Hatları A.Ş.'nin sembol gemilerinden Paşabahçe Yolcu Vapuru, adını aldığı sahilin yanı başında çürümeye terk edilmişti. Kısa bir süre nikah solonu olarak kullanılan vapur, sonra müze yapılmak istendi. Hatta, Boğaz'da batırılarak su altı canlıları ve dalış tutkunları için rota yapılması gündeme geldi. Ancak, projelerin hiç birisi gerçekleşmedi ve estetik harikası gemi, 10 yıl boyunca Beykoz Sahili’nde çürümeye terk edildi.

2 YIL SONRA YOLCU VAPURU OLACAK

Geçen ay sökülmek üzere ihaleye çıkarılan 67 yaşındaki vapur, İBB'nin girişimleriyle jilet olmaktan kurtuldu. İBB'nin gemiyi Boğaziçi'ne yeniden kazandırmak üzere geri istemesi üzerine, önce ihale iptal edildi. Beykoz Belediye Meclisi de oybirliğiyle aldığı kararla, Paşabahçe'nin yolcu vapuru olarak kullanılması ve 2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ'ye bedelsiz tahsisini onaylandı.

İMECE USULÜ İLE…

İstanbul'un çok önemli tarihi olaylarına tanıklık etmiş gemi, İBB tarafından restore edildikten sonra yeniden Boğaz'la ve yolcularıyla buluşacak. Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Başkanımız Ekrem İmamoğlu talimat verdi. Beykoz Belediyesi ile anlaştık ve tarihi vapurun yeniden filomuza katılmasını istedik. Destek olmak isteyenler, vapurun geri dönmesi için emek verenler var. Paşabahçe, birlikte yürütülecek bir projeyle gerekirse imece usulü Boğaz'a yeniden kavuşacak” diye konuştu.

AĞIR BAKIM MALİYETLERİ VAR

Bakımsız kalan gemiyi inceleyen İBB uzmanları; vapurun dış metalinin oksijen ve deniz suyu nedeniyle korozyona uğradığını, saç aksamının tümüyle yenilenmesi gerektiğini, sefer yapabilecek durumda olmadığını ve ağır bakım maliyetleri gerektirdiğini tespit etti.

BOĞAZ'IN EN HIZLISI VE EN GÜZELİYDİ

İstanbulluların da yaşatılması için kampanya başlattığı 67 yaşındaki Paşabahçe Vapuru, İstanbul Boğazı'nın en “hızlısı” ve “hafızası” olmasının yanı sıra ince narin tasarımıyla da Boğaziçi'nin incisiydi. 1952 yılında İtalya’nın Toronto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya savaşı sona erince Türkiye’den gelen talep üzerine İtalya’da bir gecede şehir hatları formuna çevrildi. Güçlü motoru ve sağlam tekne yapısıyla İtalya'dan İstanbul'a 2,5 günde gelen gemi, saatte 18 mil hız yapabiliyor.

58 YIL HİZMET VERMİŞTİ

73,71 metre boya, 13,17 metre ene ve 3,27 metre derinliğe sahip vapur, tam 58 yıl Boğaz'ın iki yakasında şehrin beyefendilerine ve hanımefendilerine hizmet verdi. Hizmette kaldığı 58 yıl boyunca İstanbul sularında Adalar ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı yaptı.

SAHİLDE ATIL DURUMDAYDI

2010 yılında İBB yönetimi tarafından emekliye ayrılarak Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen Paşabahçe Yolcu Vapuru, müze yapılmak istendi. Ancak yeterli kaynak ve sponsor bulunamadığı için restorasyon ve bakımı yapılamadı. Uzun yıllar Beykoz Belediyesi önündeki sahilde demirleyerek atıl bırakıldı. (Paşabahçe vapuru görselleri AA)