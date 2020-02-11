Tarihi Paşabahçe vapuru yenilenmek için Haliç’e götürüldü

Beykoz sahilinde jilet olacağı günü beklerken İBB’nin girişimleriyle yeniden Şehir Hatları’na devredilen tarihi Paşabahçe Vapuru, bakım onarım için Haliç Tersanesi’ne çekilmeye başlandı. Restore edilecek gemi, Boğaz’a geri dönerek deniz ulaşımına kazandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda denizin payının artırılması çalışmaları kapsamında emektar Şehir Hatları vapurlarını yeniliyor. Barış Manço ve Moda gemilerinin ardından, Paşabahçe Vapuru da baştan aşağı yenilenmek için Haliç Tersanesi'ne çekilmeye başlandı. İBB tarafından Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen vapur, 10 yıldır adını aldığı Paşabahçe semtinin yanı başında kaderine bırakılmıştı

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Bu süreçte çalışamaz duruma gelen gemi, dün Kıyı Emniyeti'ne bağlı romörkörler eşliğinde 2 saat sürecek güvenli bir yolculuğun ardından önce Kabataş İskelesi'ne çekildi. Vapur; Haliç, Unkapanı ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılmasıyla saat 02.00'den itibaren de Haliç Tersanesi'ne götürüldü.(İHA)