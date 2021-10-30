Tarihi Rum evleri harabeye döndü

Çatalca'da bulunan ve 200 yıllık olan atıl vaziyetteki tarihi Rum evleri, bakımsızlık ve gördüğü tahribattan dolayı son zamanlarını yaşıyor.

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Çatalca’ya bağlı Yalıköy Mahallesi’nde bulunan ve Yunanistan ile yapılan Göç mübadelesi öncesinde yaşayan Rumlardan kalan tarihi evler, harabeye dönmüş durumda. Mahalle sakinleri, harabeye dönen evlerin onarımı için yardım bekliyor.

“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Tarihi evlerden birinin sahibi olan Rana Alp, “Burası bize dedelerimizden kalan bir ev, bu evde bir çok aile yaşadı, bir sürü çocuk büyüdü. Kendimize farklı bir ev yaparak buradan taşındık, ama bu evimizi de koruma altına alarak elimizden geldiğince bakımlarını yaptık. Bu evlerin yıkılmaması lazım, tarihimize sahip çıkalım. Rumlardan kalma 200 yıllık bir ev burası, orijinalinin bozulmaması gerekiyor onun için de onarımı çok uzun ve maliyetli olur. Görenler çok seviyor, çok beğeniyor ama bakımları yapılmazsa yıkılır, herkes evlerini terk ettiği için çoğu yıkıldı” dedi.

“ESKİDEN RUMLAR GÖRMEK İSTERDİ”

Yalıköy Mahalle Muhtarı Fehmi Kaçar, “Bu evlerin çoğu yıkık vaziyette. Bunların onarılarak tekrar mahallemize kazandırılmasını istiyoruz. Eskiden Rumlar buraya gelip dedelerinin yaşadığı evleri görmek isterdi, çok duygusal anlar yaşanırdı ama onlar da bu evlerin son halini görünce artık gelmiyor. Şu an bulunduğumuz ev eskiden fırıncının eviymiş, 8 yıl önce buraya bir kadın geldi, fırıncının torunuymuş. Evi gezdirdik, eskiden yaşadığı yeri görünce çok duygulandı. Ancak evler yıkıldığı için artık gelen olmuyor. Yetkililerden bu evlerin onarımı için yardım bekliyoruz, eğer bu evler onarılırsa köyümüzün güzelliklerine güzellik katacaktır” diye konuştu. (İHA)