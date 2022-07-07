Tarihi saatin çalındığı kulede geriye sadece çan kaldı

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısındaki saat kulesinde devam eden restorasyonda, kulenin tepesine 19'uncu yüzyıl başlarında takılan orijinal saatin çalındığı, yerine plastik saat takıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmada, orijinal parçalardan sadece çan bulunabildi.

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Antalya’nın en önemli sembollerinden saat kulesi, 1901 yılında Alman imparatoru Kaiser Wilhelm’in 2’nci Abdülhamid’in tahta çıkışının 25’inci yılı şerefine hediye ettiği 25 saatten biri için Bizans sur burçları üzerine inşa edildi. Saat sonrasındaki yıllarda birçok kez arızalandı, tamir gördü. En son şubat ayında başlatılan restorasyonda, orijinal saatin çalındığı, yerine plastik saat takıldığı ortaya çıktı.

SON TANIK RECEP GÜRGEN

Antalya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyonda, orijinal saatin kayıp parçalarının araştırması sürerken, diğer taraftan da Türkiye’deki tarihi saatlerin onarımı konusundaki ender ustalardan biri olan Recep Gürgen’in 1985 yılında saati tamire geldiğinde orijinal mekanizmaları gören son tanık olduğu belirlendi.

ORİJİNALİNE UYGUN YENİDEN YAPILACAK

İzmit, Galataport gibi birçok tarihi saatin tamiri ve restorasyonunu gerçekleştiren Gürgen, Antalya’ya giderek, Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram ile Vali Ersin Yazıcı’yla görüştü ve ardından saat kulesinde incelemede bulundu.

Yapılan toplantıda, Gürgen başkanlığında oluşturulan uzman ekip tarafından saatin, kulenin restorasyon sürecinde orijinaline uygun şekilde yeniden yapımı kararlaştırıldı.



“ORİJİNAL MAKİNESİ 1985’TE KULEDEYDİ”

1985 yılında saatin tamirini yaptığını açıklayan Recep Gürgen, şunları söyledi:

“Geldiğimde saat yine orijinalinden ayrılmış haldeydi. Yine mekanik makinesi çalışmıyordu, saat kulesinin içindeydi. O makinenin tamirini, çalar hale getirilmesini istedim fakat o zamanki yönetim bunu kabul etmedi. Ben daha önce değiştirilmiş olan saatlerin makinelerini çalışmaz haldeyken restorasyonunu yapıp çalışır hale getirdim. Bugün yapılması gereken o zaman yapılsaydı belki bugüne gelinmezdi. Ama bugün maalesef duydum ki saatin makinesi içerisinde yok. Bunun çaresine bakacağız şimdi.”

“SADECE SAATİN SES VEREN KAMPANASI VAR”

“Şu anda ancak eksiklerini görüyoruz. Eksik değimiz şey de her şey eksik. Bir tek saatin ses veren kampanası (çan) ile sesi meydana getiren çekici mevcut. Başka herhangi bir şey yok. Şimdi orijinal haline getirmek için bütün bu mekanik aksamın meydana gelmesi lazım. Yani hiç olmaması, aynısı yapılamaz anlamına gelmez. Çünkü saat icat edileli 400- 500 sene oldu. O bakımdan herhangi bir eksiğimiz yok. Bunun nasıl yapılacağı, benim danışmanlığımla meydana getirilecektir.

“Bunu eski haline getireceğiz ve sadece saatin mekanizması değil, daha önce üzerinde hiç olmaması gereken bir çember ve görüntü kirliliği var. Onu da eski orijinal haline getireceğiz. Orada görülen, sonradan resmen gri bir başka renk, bir metal parçaya gerek yok. Bunun orijinali öyle değildi ve biz orijinal haline getireceğiz. Bu bakımdan herhangi bir eksiklik yok, bunların hepsini yapabileceğiz.”

“YENİDEN BU MEYDANIN SESİ VE GÖRÜNTÜSÜ OLACAK”

Saatin orijinal haline döndürülmesiyle ilgili sürecin kulenin restorasyonuyla gerçekleşeceğini ifade eden Gürgen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu tür yerlerde bir irade gerekiyor, çünkü bunun sahibi birkaç kurum. Ama esas sorumluluk valinin buna eğilmiş olması ve her şey için kendi iradesini ortaya koyarak bunu eski haline getirmeye çalışması çok önemli. Dolayısıyla vali beye teşekkür etmek lazım. Çünkü çok önemli bir karar veriyor. Herkes en kolayına bakıyor ama bu zor bir iş, fakat başarılacak ve yeniden bu meydanın sesi ve görüntüsü olacak.” (DHA)