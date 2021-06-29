Tarihi sarayda eşsiz gün batımı

Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, gün batımıyla birleşince ortaya doyumsuz bir manzara çıkardı.

Kartal yuvası görünümüyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı’nın üstünden süzülen güneş ışınları, gün batımında fotoğraf çekmeyi sevenler için de vazgeçilmez bir mekan oluyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde de yer alıyor.

Tarihi İshak Paşa Sarayı’nı görmek için Iğdır’dan giden Alperen Yazan, “Burası gerçekten çok güzel. İlk defa geliyorum. İçinde gezerken atalarımızı, eskileri hissettim” dedi.

Ağrı Dağı’na tırmanmak için Polonya’dan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine giden Pablo, “Bu benim Türkiye’ye ilk ziyaretim. Buradaki zamanımın tamamını Ağrı Dağı’nda geçirdim.Ziyaretim bittikten sonra iki gün de İstanbul’da kalacağım sonra Polonya’ya döneceğim” diye konuştu. (İHA)



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