Tarihi şekercide yeni yıl yoğunluğu

Kadıköy’de 1945’ten beri hizmet veren Şekerci Cafer Erol, yılbaşı için akide şekeri maketleri, çam ağacı, geyik ve Noel Baba figürleri ile süslendi. Bazı vatandaşlar renkli akide şekerleri satın aldı bazı vatandaşlar ise sadece fotoğraf çekti. Dükkanın önünde hem gündüz hem akşam kuyruklar oluşurken, çalışanlar da müşterilere sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıda bulundu.

“ESKİ USTALARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ”

Akide şekeri başta olmak üzere Osmanlı tatlıları, lokumlar, meyve reçelleri, çikolata gibi birçok çeşit ürünün satıldığı şeker dükkanı sahibi Mehmet Nurtekin Erol, eski ustalar ile çalıştıklarını söyleyerek şeker ve tatlıların lezzet sırrını anlattı.

Aile mesleğini oğluyla beraber devam ettirdiklerini söyleyen Mehmet Nurtekin Erol, “Kendi yetiştirdiğimiz elemanlarla çalışıyoruz. Bu işin içinde, mutfağında biz de varız. Ailece mutfaktayız ve bu sebepten dolayı, eski reçetelerimizle bu şekerleri üretiyoruz. Emekli olup hala bizimle çalışan, bu yola bizimle baş koymuş çalışanlarımız var” dedi.

LEZZETİN SIRRI: ÖZEL ÜRÜN VE REÇETELER

Erol, ürün tercihlerinde hassas davrandıklarını belirterek, “Biz yemeyeceğimiz ürünü, başkasına da yedirmiyoruz. Şekerinden tutun da ununa kadar hassas davranıyoruz. Her fabrikada üretilen şekeri, unu kullanmıyoruz. Fıstığımızı, fındığımızı özel alıyoruz. Sanayi ürünü olmamasına özen gösteriyoruz. Bu arada şekerlerimize balla tatlandırma yapıyoruz. Şekerleri büyük kazanlarda değil, normal ebatta bakır kazanlarımızda pişiriyoruz. En fazla 40 kiloluk ürünler çıkarıyoruz. Çünkü çok kapasiteli olunca, fabrikasyon gibi oluyor. Bu sefer o lezzeti elde edemiyoruz” diye konuştu.

En sevilen ürünlerinin akide şekeri olduğunu söyleyen Erol sözlerine şöyle devam etti:

“Fındıklı, tarçınlı, bergamotlu gibi 24 çeşit akide şekeri var. Sevilen de bir ürünümüz. Türkiye’de akide şekeri unutulmaya yüz tutmuş. Biz ise hâlâ daha bu ürünü genç nesle sevdirmeye çalışıyoruz. Bunu yılbaşında çam ağacı yapıp süsleyerek daha cazip hale getiriyoruz. Sevgililer Günü’nde de ona göre süslüyoruz. Ardından badem, fındık ezmemizi, marzipanımızı, reçellerimizi ve helvalarımızı özel reçetelerle yaptığımız için sevildiğini görüyoruz.” (DHA)