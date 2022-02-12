Tarihi sığınak müze oluyor

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda aldığı tedbirler doğrultusunda Ankara Kalesi'nin altına inşa edilen ve kapısı yıllardır kapalı olan tarihi Kalealtı Sığınağı, Altındağ Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülecek.

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2. Dünya Savaşı döneminde Ankara Kalesi’nin altında adeta ikinci bir şehir olarak inşa edilen sığınak, hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emniyet içerisinde çalışabilmesi için yapıldı.

Savaş yıllarında alınan tedbirler doğrultusunda Almanya’dan gelen destekle bin 200 metrekare alana kurulan sığınak, 3 bin 600 kişinin kısa süreli, bin 200 kişinin uzun süreli her türlü ihtiyacı karşılanmak üzere inşa edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı imza töreni ile Kalealtı Sığınağı, AFAD tarafından Altındağ Belediyesi’ne tahsis edildi.

“YILLARDIR BEKLENEN PROJE”

Projenin Ankara’da yıllardır beklenen bir çalışma olduğunu dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ankara Kalesi Başkent turizmi için adeta bir lokomotif görevi görüyor. Kale eteklerindeki Kayabaşı bölgesinde de tarihi dokuya uygun olarak dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin hemen bitişiğinde bulunan ve yıllardır kapıları kapalı olan tarihi sığınağı müzeye dönüştürmek için çalışma başlattık” dedi.

“DÜNYACA ÜNLÜ BİR MÜZE OLACAK”

Kalealtı Sığınağı’nın dünyaca ünlü bir müze olabilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Balcı, “Kalealtı Sığınağı Müzesi için akademisyenler, sanatçılar ve birçok farklı kesimin görüşlerini alacağız. Bu konuda katkısı olabilecek herkesin fikrine açığız. Aklımızda birkaç düşünce var ve en doğru olanı hayata geçirmek için istişareler yapacağız. Dünyadaki diğer örnek projeleri de inceliyoruz. Biz bu sığınağın dünyaca ünlü bir müze olabilmesi yola koyulduk” diye konuştu. (İHA)