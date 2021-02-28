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Tarihi sikkeler ona emanet

20 yıldır sikke biriktiren 63 yaşındaki emekli öğretmen, “Defineciler bulup getiriyor. Biz almasak yurtdışına kaçırılacaklar” dedi

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 07:50, 28/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
Tarihi sikkeler ona emanet

Manisa'da yaşayan evli ve bir çocuk babası emekli öğretmen Tunay Demran'ın benzersiz bir merakı var. 64 yaşındaki Demran, öğretmenlik yıllarında öğrencilerinin kendisine getirdiği sikkeleri hobi edinip koleksiyonerliğe başladı.

Akhisar sikkesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli koleksiyoner olan Tunay Bey, 20 yıl boyunca gümüş, bronz ve altın sikke biriktirdi.

Tunay Demran kendini ‘Tarihin emanetçisi' olarak niteliyor. “Sikkelerimiz, kasalarda kalmasın. İnsanlar görsün. Bunun içinde küçük bir sikke müzesi açılmasını istiyorum. Tüm değerli sikkeleri bağışlamaya hazırım.”

AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞ

Ailesinden ve çevresinden başlarda eleştiriler aldığını söyleyen Demran “Para etmeyen paraları biriktiriyorsun' ya da ‘Bu zengin işi sen yapamazsın' dediler” diye dert yanıyor ve şunları söylüyor: “Sikkeleri, defineciler getiriyor. Bizim kazı yapmamız yasak. Devlet ‘Kimden aldın, nasıl aldın' diye sorgulamıyor. Biz almasak yurtdışına kaçıracaklar. Sikkeyi görünce merakla inceliyorum ama heyecanımı belli etmemeye çalışıyorum. Yoksa fiyat yükselir.”

Demran, padişahların paraları ve madalyonları ile yüzyıllık kral mühürlerini de topluyor.

2 ÇOK ÖZEL SİKKE

“Her sikkenin bir hikâyesi var” diyen emekli öğretmenin elinde Helenistik, Bizans ve Roma dönemlerine ait 341 tarihi sikke bulunuyor.

Sart sikkesi

Tunay Demran, Türkiye'de ve dünyada bulunmayan iki değerli tarihi sikkenin de kendisinde olduğunu şöyle anlatıyor: “Bir tanesi Akhisar sikkesi. Bunun için tez hazırlandı ve makale yazıldı. İkincisi ise Sart sikkesi…”