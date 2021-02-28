Tarihi sikkeler ona emanet

Manisa'da yaşayan evli ve bir çocuk babası emekli öğretmen Tunay Demran'ın benzersiz bir merakı var. 64 yaşındaki Demran, öğretmenlik yıllarında öğrencilerinin kendisine getirdiği sikkeleri hobi edinip koleksiyonerliğe başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli koleksiyoner olan Tunay Bey, 20 yıl boyunca gümüş, bronz ve altın sikke biriktirdi.

AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞ

Ailesinden ve çevresinden başlarda eleştiriler aldığını söyleyen Demran “Para etmeyen paraları biriktiriyorsun' ya da ‘Bu zengin işi sen yapamazsın' dediler” diye dert yanıyor ve şunları söylüyor: “Sikkeleri, defineciler getiriyor. Bizim kazı yapmamız yasak. Devlet ‘Kimden aldın, nasıl aldın' diye sorgulamıyor. Biz almasak yurtdışına kaçıracaklar. Sikkeyi görünce merakla inceliyorum ama heyecanımı belli etmemeye çalışıyorum. Yoksa fiyat yükselir.”

2 ÇOK ÖZEL SİKKE

“Her sikkenin bir hikâyesi var” diyen emekli öğretmenin elinde Helenistik, Bizans ve Roma dönemlerine ait 341 tarihi sikke bulunuyor.

Tunay Demran, Türkiye'de ve dünyada bulunmayan iki değerli tarihi sikkenin de kendisinde olduğunu şöyle anlatıyor: “Bir tanesi Akhisar sikkesi. Bunun için tez hazırlandı ve makale yazıldı. İkincisi ise Sart sikkesi…”