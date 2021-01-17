Tarihi su değirmeni 200 yıldır dönüyor

Gelişen teknoloji ile birlikte geçmiş tarihimizde büyük önem taşıyan üretim makineleri artık günümüzde değerini kaybetmeye başladı. Türkiye'nin bazı illerinde sayılı bulunan su değirmenleri ise gelişen teknoloji ile birlikte tarihe karışıyor. Hâlâ çalışan su değirmeni Türkiye'nin sadece birkaç ilinde kaldı. Türkiye'de bu mesleği ayakta tutmaya çalışan kişilerden biri ise Manisa'nın Demirci İlçesi'ne bağlı Hoşçalar Mahallesi'ndeki 70 yaşındaki Necati Çakmak. Mudullu Çayı üzerine kurulan ve 200 yıllık su değirmeninin de buğday öğüterek un üretmeye devam ediyor.

37 YILDIR TER DÖKÜYOR

1983 yılından bu zamana geçen 37 yıllık süreçte tarihi su değirmeninin çarklarını döndürmeye çalıştığını dile getiren Necati Çakmak, insanların doğal unla ekmek yapmak için su değirmenlerini tercih ettiğini ifade etti. Çakmak, “200 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan su değinmeni hâlâ saat gibi işliyor. Yıllardır sabahın erken saatlerinde gelip, gece geç vakitlere kadar değirmende çalışmayı seviyorum. Yılın sadece 8 ayını su değirmeni çalışıyor. Çünkü yağmur sularıyla birlikte değirmenin çarkları dönüyor. Geri kalan 4 ayı kapalı” diye konuştu.

Burada yapılan ekmekler çok daha lezzetli oluyor

Necati Çakmak, su değirmenlerinde daha kaliteli buğdayın öğütüldüğünü ifade etti. Elektrikle çalışan değirmenlerde üretilen buğdayların yandığına dikkat çeken Çakmak, “Su değirmenlerinden öğütülen buğdaydan elde edilen undan yapılan ekmek yumuşacık ve lezzetli olurken, diğeri kağıt gibi oluyor” dedi.