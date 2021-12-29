Tarihi su terazisi apartmanlar arasında varlığını koruyor

Bizans döneminden günümüze uzandığı tahmin edilen Acıbadem Su Terazisi, kentleşmeye karşın varlığını sürdürüyor. Sonradan yapılan binalar arasında kalan su terazisi, apartmanlar arasında tarihe ışık tutuyor.

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Eski adı Khalkedon (Körler Ülkesi) olan ve köklü tarihiyle İstanbul’un nadide adreslerinden olan Kadıköy’de, tarihi günümüze taşıyan eserlerden biri olma özelliği taşıyan Acıbadem Su Terazisi’nin Bizans döneminde yapıldığı, hatta Khalkedon kentini çevreleyen ve bugüne hiçbir izi kalmayan Khalkedon Surları’ndan kalma bir parça olduğu düşünülüyor.

Yapının Bizanslılar tarafından su deposu, Osmanlılar tarafındansa su terazisi olarak kullanıldığı da iddia ediliyor.

12 metre yüksekliğindeki Acıbadem Su Terazisi’nin, üstünde kemerli bir yapı içinde 10-12 metreküp hacminde su deposu olduğu görülüyor.

Yapı, küfeki taş ve tuğla ile örülmüş yığma almaşık duvardan oluşmakta olup bir yüzünde pencere ve sonradan açıldığı düşünülen günümüzde var olan bir kapıya da sahip.

Günümüzde ise apartmanlar arasında kalan tarihi su terazisi, kimi vatandaş tarafından fark edilmiyor. Kimisi ise apartmanlar arasında kalan su terazisini şaşkınlıkla karşılıyor.

Su terazisinin binalar arasında kalmasına tepki gösteren Savaş Aktay, “Her gelip geçtiğimde bu binalara izin veren insanları kınıyorum” diye konuştu. (İHA)