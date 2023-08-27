Tarihi Taşköprü’nün sprey boya çilesi bitmiyor

Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve şehrin önemli simgelerinden 16 asırlık tarihi Taşköprü'ye, yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Roma İmparatoru Hadrian tarafından, 384 yılında mimar Auxentius’a inşa ettirilip, ‘Justinian Köprüsü’ adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi yapı, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hâlâ ulaşımın sağlanabildiği, dünyanın en eski köprülerinden biri olma niteliği taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında restore edilip, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açılan köprüye, yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Yetkililerin daha önce defalarca yazılan yazıları silip, temizlediği köprüye gelenler, aynı manzara yla karşılaştıkları için tepki gösterdi.

“HİÇ HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL”

Bir arkadaşının düğünü için Adana’ya geldiğini ve ilk olarak Taşköprü’yü ziyaret ettiğini belirten Onur Dinç (29), “Buraya tarihi köprüyü görmek için geldik. Ancak köprünün üzerine sprey boyalarla yazılar yazılmış. Hiç hoş bir görüntü değil” dedi.

Gün içinde defalarca Taşköprü üzerinden geçtiğini söyleyen Yavuz Selim Kandilci (16) ise “Buraya baktığınızda Taşköprü’yü değil, sadece yazıları görüyorsunuz. Buraya yazı yazanlar, umarım köprüyü aşk mektubu yazmak için bir defter değil de korunması gereken bir tarihi yapı olarak görebilir” diye konuştu. (DHA)