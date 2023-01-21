Tarihi tünelin emektarı Gökhan Usta

Dünyanın en eski ikinci metrosu olan tarihi Karaköy-Beyoğlu Füniküler hattında 45 yıldır makine bakım amirliği yapan Gökhan Doğan, arızaları sesleri dinleyerek fark ediyor.

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1977 yılında İETT Genel Müdürlüğü’nde açılan sınavların ardından tamirci operatörü olarak işe başlayan 63 yaşındaki Gökhan Doğan, tünel hattının emektar isimlerinden bir tanesi 148 yıldır İstanbul’a hizmet veren, dünyanın en eski ikinci metrosu olan Karaköy-Beyoğlu Füniküler hattında yaklaşık yarım asır geçiren Gökhan Usta, makine dairelerinin kontrolünü sağlayıp arıza olup olmadığını denetliyor.

Arızaları makine seslerini dinleyerek tespit eden Gökhan Usta, tecrübesini genç yeteneklerle de paylaşıyor. Uzun süreli çalışma sırrının ‘sevmek’ olduğunu söyleyen emektar usta, yeni neslin her şeyden çabuk sıkıldığına da dikkat çekti.

Genç mühendislerle tüneldeki Cer atölyesinde bir araya gelen ve tecrübelerini paylaşan Gökhan Doğan, 28 Ekim 2022’de hizmete giren Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında da genç mühendisleri izledi. Yeni nesil teknolojiyle yapılmış hatla ilgili Doğan, “Bizimki lastik tekerlekli sistemimiz. Aşiyan ve Taksim ray üzerinde gidiyor. O daha iyi, daha konforlu diye düşünüyorum. Aşiyan ve Taksim Füniküleri daha iyi, ben orayı daha çok beğeniyorum” diye konuştu.

ÇALIŞIP DİNLEDİKTEN SONRA FARKLAR ANLAŞILIYOR

Gökhan Doğan, “1990 yılında da açılan imtihanla makine bakım amirliği görevine girdim. O imtihanı kazanarak hala makine bakım amirliği görevini yürütüyorum. Öncelikli bakım süreci ve düzeltici bakım süreci diye süreçlerimiz var. Bu süreçte biz servis halinde yazıyoruz ve teknik personele sunuyoruz. Tünel durduğu zaman buradaki ekip acilen müdahale ediyor. Sistemimiz bu şekilde devam ediyor. Bir zaman istiyor. 45 senedir buradayım. 3-5 sene burada çalışıp aşağıdaki sistemi dinledikten sonra artık siz farkları anlıyorsunuz. Makinenin sesini, motorun sesini anlıyorsunuz. Değişik bir düzen olduğu zaman, rulman sesi bozuk olduğunda duyabiliyorsunuz. Motor çalışmasında herhangi bir sürtünme olduğu zaman duyup müdahale ediyorsunuzö dedi.

YENİ NESİL ÇABUK SIKILIYOR; İNSAN ÖNCE İŞİNİ SEVECEK

Doğan, “Yol üzerinde de dönen makaralar var. Onların rulmanları var, sesleri dinliyoruz. Değişik ses gelirse onu dinliyoruz. Bu şekilde çözüme ulaşıyoruz. İnsan önce işini sevecek. O işi sevmiyorsa o iş ona çok zor gelecek. Yeni nesil biraz çabuk sıkılıyor ama yine çalışarak öğrenmesi lazım. Biz devamlı bunu vurguluyoruz. Çalışacaksınız, öğreneceksiniz ve işinizi seveceksinizö ifadelerini kullandı.

AŞİYAN DAHA KONFORLU

Doğan, “İşinizi seviyorsanız bağlı kalıyorsanız hiçbir şey zor gelmiyor. Bazen cumartesi gecesi başlayıp, Pazar gece sona erdiriyoruz. 45 senedir alıştım ama eşim ve çocuklarım yeter artık diyor. Ben de artık onlara hak veriyorum. İyi bir teknik elaman, iyi bir mühendis kendini veriyorsa başaramayacağı şey yoktur. Çalışırsanız kazanırsınız ama çok çalışmanız lazım. Aşiyan’a gitmiştik gördük. Aşiyan’daki motor freni var. Motor freni daha sağlıklı diye düşünüyorum. Bir hava kaçağı olsa birden biri, makinistin yukardan fren yapması lazım. Hava hattını yandan almamız lazım. Bizimki lastik tekerlekli sistemimiz. Aşiyan ve Taksim ray üzerinde gidiyor. O daha iyi, daha konforlu diye düşünüyorum. Aşiyan ve Taksim Füniküleri daha iyi, ben orayı daha çok beğeniyorum” diye konuştu.

GÖKHAN USTA’NIN TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAMIZ GEREKİYOR

Metro İstanbul Elektrik Elektronik Mühendisi Sergen Topçu ise, “Tünel projesi çok önemli bir proje. O zamanın teknolojisiyle yapılmış en ileri teknoloji. Elektriksel anlamda mekanik kısmı aynı ilerliyor fakat yarı iletken malzemelerin gelişmesiyle birlikte biz elektroniği daha çok güvenlik tabanlı kullanmaya başladık. Bizim hattımızda elektronik kartlar çok daha küçüldü. Uzaktan kontrolü daha rahat sağlayabiliyoruz. Daha da dijitalleşti bizim sistemlerimiz. Gökhan usta elektriğin en zor zamanlarında çalışmış, zor zahmetlere katlanmış bir ustamız. Artık bugün baktığımız zaman yazılımla beraber ilerlemekte. Biz yazılım kontrollü bir sürüş yapıyoruz. Gökhan Ustanın bilgisine erişmeden o dönemleri atlatmadan günümüz elektrik elektroniğini anlamak mümkün değil. Kendisinin tecrübesinden sürekli faydalanmamız gerekiyor” dedi.

DHA