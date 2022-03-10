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Tarihi yarımada beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

Yayınlanma: 15:49 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Tarihi yarımada beyaza büründü

İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla şehrin birçok bölgesi beyaza büründü.

Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar, eşsiz manzarasıyla kendine hayran bıraktı.

Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.


Fotoğraflar: İHA

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