Tarihin ilk tıp okulunda 2 bin yıl sonra bir ilk

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 5. dönem mezunları M.Ö. 700 yılında tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Knidos Antik Kenti’nde diplomalarını aldıktan sonra hipokrat yeminini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan eşliğinde tarihi taş merdivenler üzerinde yaptı. Yunanistan’ın Kos Adası’nın hemen karşısında yer alan Knidos Antik Kenti’nde 2 bin yıl sonra ilk defa düzenlenen törene aileler büyük ilgi gösterdi.

“2 BİN 500 YIL ÖNCE KNİDOS’TA TIP OKULU KURULDU”

Törende konuşan Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, “Knidos, antik dönemin en ünlü ve en erken, en eski tıp merkezlerinden biri. Bugün burada çiçeği burnunda doktorlarımız ile olduğumuz için çok duygulandığımız ve çok etkilendiğimiz günlerden biri. Bundan 2 bin 500 yıl öncesinde Knidos, tıbbını kurmuş ve geliştirmiş olan, Anadolu topraklarında doğmuş büyümüş, Knidos'ta doğmuş büyümüş tıp hekimlerimiz, antik dönemin doktorlarının bir selamını iletiyor gibi hissediyorum kendimi” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ise, “M.Ö. 700 yılında Knidos’ta ilk tıp okulu eğitime başlamıştır. Bir başka önemli nokta ise hemen karşımızda Kos Adası var. Kos Adası Hipokrat’ın doğduğu yer. Bulunduğumuz topraklar tıp eğitimi tarihi açısından bir başlangıç aşaması ve önemli bir yerdir” diye konuştu.

KNİDOS’TA DÖNEMİN ÖNEMLİ DOKTORLARI YETİŞTİ

Knidos, antik dönemde M.Ö. 6. yüzyılda başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda oldukça ünlü olan tıp merkezlerinden birisi ve ekolüdür. Knidos’ta doğan ve yetişen doktorların, Pers, İran, Makedonya ve Karya satrabı Hekatomnos’un saraylarında özel tıpçı-sağlıkçı olarak görev almalarının, Knidos sağlık okulu ve doktorlarının ne denli ünlü ve vazgeçilmez olduğunu gösteren önemli kayıtlar bulunmaktadır. (İHA)