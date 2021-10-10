Tarihin sponsoru İsmail Bey

Tarihi kazıların destekçisi iş insanı İsmail Akçura, çıkarılan eserleri müzelere kazandırdı. Müzelerin yer yokluğunda almadığı tarihi eserlerin yurt dışına gitmemesi için kendisi de koleksiyoner oldu. Evini ve bahçesini eserlerle donattı.

Saygı ÖZTÜRK

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İsmail Akçura, Manisalı ünlü bir iş insanı. Türkiye'nin 20 ilinde otelleri var. Turizmle iç içe yaşıyor ve kazılara yıllardır sponsorluk yapıyor. Müzelerin yer yokluğu yüzünden almadığı tarihi eserlerin yurt dışına gitmesini önlemek için kendisi de koleksiyoner olmuş. Evini ve bahçesini tarihi eserlerle donatmış. Ama tüm bunların yanı sıra Atatürk ve İsmet İnönü'nün ayakta konuşurken çekilen fotoğrafından yola çıkılarak yapılmış heykelin yeri onun için ayrı. Yıllar öncesinde Milas'ta Endüstri Meslek Lisesi inşaatının temel kazısı sırasında değişik taş işlemeleri çıktı. Bunları müzeye götürdü. Ancak yöreden o kadar çok tarihi eser geliyor ki artık müze yetkililerinden “Yerimiz yok” cevabını aldı. Bir başka kazıda öküz başı bulundu. Bu eserlere sahip çıkmazsa yurtdışına kaçırılacağını bilen Akçura, tarihini korumak için koleksiyoner belgesi alıp 40 yıldır tarihi eserlere sahip çıktı ve onları müzelere verdi.

KIYMETLİ ESERLER

Geniş bir alanda kurulu olan evini müzeye dönüştüren İsmail Akçura şöyle anlattı: “Nerede inşaat yaparsan orada mutlaka tarihi eser çıkıyor. Yunan, Roma dönemlerine ait büstler, heykeller, kafalar, paralar bulunuyor. Bunların yurtdışına kaçırılmasını önlemek, ülkemizin tarihinin yabancı ülkelere gitmesini engellemek için koleksiyonerliğe başladım. Bende bulunan bütün eserlerin kayıtları var. Hepsini gözüm gibi koruyorum”. Kapının önünde bir lahit göstererek “Yeni geldi” diyor. Onu da temizleyip, bakımını yaptırıp korumaya alacak.

O VALİ İSTEDİ

Dönemin Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk, tarihi konakların yok olmaması için çaba gösteriyordu. Manisa'nın Kula İlçesi'nin Safranbolu evlerinden hiç de geri kalmadığını biliyordu. Buraların yaşatılması, korunması için ilk başvurduğu isimlerden birisi de İsmail Akçura oldu. Akçura'yı ziyaret eden Vali Öztürk, “Kula'da bulunan Zebunlar Konağı'nı aslına uygun tamir edip buraya bir butik otel açsanız ilçemiz için çok hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Ama burayı size parasız vermem. Özel idare için her ay 20 bin lira kira alırım” dedi. İsmail Akçura, valinin önerisinden, yaklaşımından son derece memnun oldu. “Hay hay Vali Bey” diyerek kabul etti. Zebunlar Konağı'nı butik olarak açtı. İsmail Bey, eşi Nihal Akçura adına yaptırdığı turizm ve otelcilik lisesi mezunlarına ise 20 ildeki otellerinde iş imkanı sağlıyor.

DEVLETİME BORCUM VAR

İsmail Akçura, tarihi eserler ortaya çıkarıldıkça bundan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

İşinsanı, 80 yaşına gelmesine rağmen işlerinin başında olmaya devam ediyor, evlatlarına deneyimlerini aktarıyor. İlk otelini yıllar önce Marmaris'te açtı. Hedefi ise Anemon oteller zincirini 81 ile yaymak. Kula'da küllerin üzerinde tarım alanları oluşturdu ve bugün Kula'nın ünlü üzümlerini yetiştirmeye başladı. Şaraplık üzümleriyle de kendilerine bir marka yarattı. Zaten yeşil olan Manisa'da boş bulduğu her yere fidan dikiyor, fidan dikimini destekliyor. Akçura, her fırsatta devlete olan minnet duygularını da ifade ederken, “Devletime borcum var, o borcumu ödemek için çalışıyorum” dedi.