Tarım Bakanlığı’nın yasakladığı köpeğe İçişleri onay verdi

Tehlikeli bir ırk olan “Dogo Argentino’’ cinsi köpekler için dernek kuruldu. Bakanlık köpeklerin üretilmesini onayladı.

Hayvan Koruma Kanunu gereği bu köpeklere el konulması, kısırlaştırılması ve sahiplerine 7 bin 802 lira ceza verilmesi gerekiyor. Tarım Orman Bakanlığı bu gelişme üzerine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak ‘Derneği kapatın' dedi.

Bakanlık ise “Siz idari yaptırım uygulayın, tüzüğünü değiştirsin'' cevabını verdi. Tarım Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Hayvanları Koruma Müdürü Hayriye Eren, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyelerine şunları söyledi: “İzmir'deki derneğin tüzüğünde reklamını yapmak ve üretmek, yazmasına rağmen, Dernekler Masası onaylamış. Üretmek, sergilemek, ülkeye girişi kanunen yasak. Derneğin kesinlikle kapatılması gerektiğini yazdık ama ‘İdari yaptırım uygulayın, tüzüğünü değiştirsin dediler' açıklamasını yaptı.