Tarım fuarına hayvanseverlerden tepki

Bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Fuarda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da stant açıldı. Açılan stantta, ayı, geyik, kurt, çakal, keklik gibi yaban hayvanlarının içlerinin doldurulmuş hallerinin sergilenmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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1-5 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi’nde Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı düzenlendi. Çok sayıda kurum ve vatandaş fuar kapsamında stant açarak ürünlerini ve faaliyetlerini tanıttı.

Fuar kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de (DKMP) açtığı stantla çalışmaları hakkında fuara gelenlere tanıtımlarda bulundu. Ancak DKMP’nin standında içleri doldurulmuş ayı, geyik, kurt, çakal, tilki, keklik gibi yaban hayvanları sergilenmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

“O CANLARIN ÖLÜSÜNÜ DOLDURUP SERGİLEMEK YAKIŞMADI”

Hayvanseverler, DKMP’nin fuar tanıtım fotoğraflarının bulunduğu sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Gülçin Yapıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, DKMP’nin insanları hayvanları vurmaya teşvik ettiğini öne sürdü.

Yapıcı, paylaşımında “Hiç o canların ölüsünü doldurup sergilemek yakışmış mı? Gerçekten kelimem bitti. İnsanları vurup içini doldurmaya mı sevk ediyorsunuz? Böyle bir etkinliği yakıştıramadım. Hayvanları korumak misyonunda olan bir kurumun ölen hayvanları bu şekilde sergilemesi hiç hoş değil” ifadelerini kullandı.