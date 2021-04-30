Tarkan bu kez İkizderelilerin tepkisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde acele kamulaştırma kararı verdiği, dünyada koruma altındaki 200 vadiden biri olan Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde jandarma korumasındaki iş makineleri taş ocağı yapımı için çalışmaya başlamış, bölge halkı doğalarını korumak için mücadele başlatmıştı. Rizeli köylülerin verdiği mücadeleye hemşehrileri ünlü şarkıcı Tarkan’dan da destek mesajı gelmişti.

İkizderelilerin mücadelesine sosyal medya hesabından yer veren Tarkan, “Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bir durun artık! Yeter!” diyerek doğa katliamına tepkisini dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı Tarkan, bu kez İkizdere halkının yakarışlarına sosyal medya hesabında yer verdi. “İkizdere sahipsiz değildir, İkizdere direniyor, İkizdere taş ocağı olmasın” etiketlerini kullanan Tarkan, İkizdere halkının konuşmalarını ayrı ayrı paylaştı.

“TAŞ OCAĞINI İSTEMİYORUZ”

Bir İkizderelinin “Burası bizim, geçimimizi buralardan sağlıyoruz, gidecek yerimiz yok” dediği duyulurken bir başka vatandaş, “Tozdan dumandan burada duramayız. Doğamızı, vatanımızı korumak istiyoruz. Hür yaşamak istiyoruz. Sağlıklı yaşamak istiyoruz. Başka ne diyeyim, sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun. Gelsin vadimizi görsün, eğer taş ocağına layikse bir şey demeyeceğiz. Taş ocağını kesinlikle istemiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

“HİÇBİR VEKİL GELİP BİZE DANIŞMADI”

Bir İkizdere sakini ise, “Bu taş ocağı bize çok zararlıdır. Suyumuz gidecek, çaylıklarımız heba olacak, 25 senedir burada çektiğim eziyetler heba olacak. Bize hiçe sorulmadan, izin alınmadan tapulu yerlerimiz bir gece kamulaştırıldı. Çay bahçelerimizde tozdan çay olmayacak. Ben AK Partiliyim. Hiçbir vekilimiz gelip de bize bir şey danışmadı, bir şey anlatmadı” diyerek isyan etti.

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