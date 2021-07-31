Tarkan: Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?

Ünlü şarkıcı Tarkan, taş ocağına karşı direnen İkizderelilerin seslenişini paylaşarak, "Vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?” ifadelerini kullandı.

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Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’inde Cengiz inşaat tarafından yapımı devam eden taş ocağına karşı köylüler aylardır mücadele ediyor.

İkizderelilerin mücadelesine sık sık destek paylaşımlarında bulunan ünlü şarkıcı Tarkan, bu kez “Vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?” paylaşımı yaptı.

Tarkan, paylaşımında “İkizdere Sahipsiz Değildir”, “İkizdere Direniyor”, “İkizdere Taş Ocağı Olmasın” etiketlerini paylaştı.

“ANTALYA’DA AĞAÇLAR YANIYOR, BURADA İSE AĞAÇLARI KENDİLERİ DEVİRİYOR”

Ünlü şarkıcı, bölge halkının seslenişine de paylaşımında yer verdi. Bir İkizdereli şu ifadeleri kullandı:

“Bir ağaç kalana kadar burada direnmeye devam edeceğiz. Yerimizi vermeyeceğiz, savunacağız. Ağaçlarımızı yok etmeye bırakmayacağız. Antalya'da yanıyor, burada da ormanları bunlar deviriyor. Bunlar canlı ağaçları kesiyor. Ağaçların kesilmesini, sularımızın kurumasını, kayaların yok olmasını istemiyoruz. Burası bizim nefes alacağımız yer. Bu güzelim ormanı yok ederlerse çocuklar nerede nefes alacak? Allah'tan korkmayana yapacak bir şey yok. Herkes koltuğa oturuyor, kimse sesimizi duymuyor.”

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