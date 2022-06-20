Tarkan: Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı
Megastar Tarkan, Pınar Gültekin’in katiline verilen haksız tahrik indirimiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Tarkan, "Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil" dedi.
Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ‘haksız tahrik’le 23 yıla indirildi.
“TÜM KADINLAR İÇİN ADALET İSTİYORUZ”
Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Tarkan, şu ifadeleri kullandı:
* “Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz.
* Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil.
* Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı.”
Tarkan, paylaşımında ‘PınarGültekiniçinAdalet’ etiketine de yer verdi.