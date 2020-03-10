Tarkan’dan kadınlara destek

Kadın kanserleri hakkında farkındalık yaratmak üzere Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından 3 Nisan Cuma akşamı Raffles İstanbul'da büyük bir davet düzenlenecek. İş, sanat ve cemiyet dünyasından bir çok ismin yer alacağı, büyük bir dayanışma ve güçbirliğinin adeta simgesi olacak “PiGala” gecesinde, kadınları kansere karşı bilinçlendirmek ve kanserle mücadele eden kadınlara destek için Megastar Tarkan sahne alacak.

Yaşamın temel direği olan kadınları kansere karşı bilinçlendirmek ve kanserle mücadele eden kadınları desteklemek amacıyla 2014 yılında kurulan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, hayatları aydınlatmak için çok özel bir projede ülkemizin yıldızı Tarkan'la el ele veriyor. Bu yıl ilk kez 3 Nisan Cuma akşamı düzenlenecek ve sanattan spora, iş dünyasından modaya kanaat önderlerinin katılımlarıyla güçlenecek “PiGala”da sunuculuğu Jülide Ateş üstlenecek.

Galanın gelirleriyle T.C Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceğiihtiyaç duyulan bölgelerde kanser taraması yapılabilecek yüksek teknolojiyle donatılmış 2 adet tır alınacak ve T.C Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyon ve yönetimine teslim edilecek.