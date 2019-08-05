Tarkan’dan Kaz Dağları isyanı! Artık yeter…

Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları sonucunda kesilen ağaçlara ünlü sanatçı Tarkan da isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, "Yeter artık. Bir durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık" ifadelerini kullandı.

Altın aramak için Kaz Dağları'nda yaşanan ağaç katliamına ünlü sanatçı Tarkan da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından Kaz Dağları’nın bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, “Rant uğruna feda edilen Hasankeyf'ler, Allianoi'ler, Karadeniz'in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları. Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?” dedi.

“BİR DURUN, KENDİNİZE GELİN”

Yaşananlara ‘artık yeter’ diyen ünlü sanatçı, “Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar. Yeter artık. Bir durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bir elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık” ifadelerini kullandı.