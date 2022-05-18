Tarkan’ı kahreden ölüm: Kelimelerle tarif etmek zor

Megastar Tarkan, Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Tarkan, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle ifade edemem" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Demiral’la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Tarkan şu ifadeleri kullandı;

“YERİ HİÇ DOLMAYACAK”

“20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak. Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi…

Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…”