Tarkan’ın şarkısını İkizdere için söylediler

Kendisi de Rizeli olan şarkıcı Tarkan, taş ocağına karşı devam eden nöbet eylemine destek vermiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım. Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bir durun artık! Yeter!” ifadelerini kullanmıştı.

Boğaziçi Gençlik Korosu da seslendirdiği söz ve müziği Tarkan’a ait olan Uyan şarkısı ile köylülerin mücadelesine destek verdi. Şarkının düzenlemesini koro şefi Masis Aram Gözbek yaptı.

Şarkının sözleri şöyle:

Uyan, uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bu yolun sonu yokuştur deme

Dağları aşarız eğer inanırsak

Yerimiz, yurdumuz, toprağımız

Yok oluyor ebediyen

Evimiz, yuvamız, biricik ocağımız

Gidiyor elden

Uyan, uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bu yolun sonu yokuştur deme

Dağları aşarız eğer inanırsak

Uyan, uyan

Dostum uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bir olur geliriz üstesinden

Her şey mümkün eğer inanırsan

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