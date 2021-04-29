Tarkan’ın şarkısını İkizdere için söylediler

Kendisi de Rizeli olan şarkıcı Tarkan, taş ocağına karşı devam eden nöbet eylemine destek vermiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım. Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bir durun artık! Yeter!” ifadelerini kullanmıştı.
Boğaziçi Gençlik Korosu da seslendirdiği söz ve müziği Tarkan’a ait olan Uyan şarkısı ile köylülerin mücadelesine destek verdi. Şarkının düzenlemesini koro şefi Masis Aram Gözbek yaptı.
Şarkının sözleri şöyle:
Uyan, uyan
Koy elini kalbine geç olmadan
Bu yolun sonu yokuştur deme
Dağları aşarız eğer inanırsak
Yerimiz, yurdumuz, toprağımız
Yok oluyor ebediyen
Evimiz, yuvamız, biricik ocağımız
Gidiyor elden
Uyan, uyan
Koy elini kalbine geç olmadan
Bu yolun sonu yokuştur deme
Dağları aşarız eğer inanırsak
Uyan, uyan
Dostum uyan
Koy elini kalbine geç olmadan
Bir olur geliriz üstesinden
Her şey mümkün eğer inanırsan