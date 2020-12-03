Tarlada bulduğu bin 200 yıllık vaftiz teknesini satarken yakalandı

Çorum'da bir çiftçi tarlasında bulup, bir süre hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için kullandığı taş vaftiz teknesinin tarihi eser olduğunu öğrenince 100 bin TL'ye satmak istedi. Jandarma ekipleri, tarihi esere el koydu.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K., tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi.

M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi.

Yaptırdığı incelemede taşın, bin 200 yıllık vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.

100 BİN TL’YE SATMAK İSTEDİ

Jandarma ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL’ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

El konulan taş vaftiz teknesi ise kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi. 9 veya 10'uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz.” (DHA)