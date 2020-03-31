Tarlada çalışan yaşlı kadına jandarma yardım etti

Manisa’da tarlada çalışan 65 yaş üzeri bir kadını fark eden jandarma ekipleri, yaşlı kadının bir an önce işini bitirip evine gitmesi için yardım etti.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü insanların sokağa çıkması yasaklandı. Manisa’da hem emniyet ekipleri hem de jandarma ekipleri salgın sebebiyle 65 yaş üstü risk grubu vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şehir ve ilçe merkezlerinde polis yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamaya gayret gösterirken, jandarma ekipleri ise kırsal mahallerde yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.



TARLADA ÇALIŞAN YAŞLI KADINA YARDIM ETTİ

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarlada çalışan 65 yaş üzerinde bir kadını fark edince araçtan indi. Gerekli kontrolleri yapan jandarma ekipleri, yaşlı kadının işini bitirip bir an önce evine dönmesi için kolları sıvadı. Ekipler, yaşlı çiftçiyle beraber olumsuz hava şartlarından dolayı ürünlerin zarar görmemesi için tarladaki ürünleri naylon malzemeyle örttü.



JANDARMA EKİPLERİ İLE YAŞLI KADIN ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG

Yaşlı kadın ile birlikte tarlada çalışan jandarma ekiplerinin arasında diyalog an ve an cep telefonu kamerasına kaydedildi. Jandarma ekiplerinin “Sana ceza yazacağız teyze” diye espri yaptığı yaşlı kadın, “Yazarsan şu anda ödeyecek halim yok. Tütünleri yaparsam o zaman öderim” şeklinde yanıt verdi.

Jandarma ekipleri yaşlı kadının verdiği cevaba “Bizim amacımız size ceza yazmak değil. Hastalanmayın o bizim için yeter” şeklinde cevap verdi.