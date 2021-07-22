Tarlada çapa yapıp para biriktirdi, romanını bastırdı

Vanyolu Mahallesi’nde yaşayan Erciş Karakoyunlu Lisesi son sınıf öğrencisi Yusuf Ceylan, boş zamanlarında hayalini kurduğu kitabı yazıp, bir yılda tamamladı.

Kitabını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastıran Ceylan, ‘Karanlığın Meşalesi Avcılar’ adlı 136 sayfalık romanını da babasına hediye etti.

Ceylan, “Hep kendi kitabımı çıkarma hayalim vardı ve bunu hayata geçirmek istedim. Bir yıl boyunca büyük emek vererek roman yazdım. Kitabı çıkartmak için boş kaldığım zamanlarda tarlada çapa yapıp paralarımı biriktirdim ve kendi kitabımı çıkarttım” dedi.

“HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Yazdığı romanı hediye edince babasının çok duygulandığını belirten Ceylan, “Kitap okumanın önemine dikkat çekmenin ne kadar önemli olduğunu babama yaşattığım için çok mutluyum. Annem ise yazdığım romanı kitapseverlere hediye etmemi söyleyince ben de parklarda oturan insanlara kitabımı hediye ettim. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

“OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM”

Bir ekmek fırınında usta olarak çalışan üç çocuk babası Sait Ceylan ise oğlunun yazdığı kitap için çok gururlandığını söyledi. Sait Ceylan, “Bir gün elinde kitapla gelince şaşırdım. Yusuf kendi kitabını çıkartıp ilk bana hediye etti. Çok gururlandım. Yusuf, kitabı okumamı istedi. Ben de kendisine söz verdim bundan sonra kitap okuyacağımı söyledim” diye konuştu. (DHA)