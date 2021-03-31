Tarlasını her sürüşte pulluğuna takıldı… Hepsini bağışladı!

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, iki yıl önce Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda ortaya çıkan savaş malzemelerinin bağışlanıp müzelerde sergilenmesi için ‘Sahip Çıkalım’ kampanyası başlattı.

40 YIL BOYUNCA BİRİKTİRDİ

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde çiftçilik yapan Sedat Güray da 40 yıldır tarlasını sürerken pulluğa takılarak biriktirdiği savaş malzemelerini müzelerde sergilenmek üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

* Çanakkale Savaşları’na ait malzemelerin en iyi şekilde sergilenebileceği, en çok insanın faydalanabileceği yer Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı müzeleri.

* Bugün de Seddülbahirli Sedat Güray isimli çiftçimiz uzun yıllarca arazide tesadüfen bulmuş olduğu Çanakkale Savaşları malzemelerini bize bedelsiz olarak bağışladı. Biz de malzemeleri müzelerimizde, ismini de belirterek, sergileyeceğiz.

* Daha önce bu malzemeler bir kişinindi, şimdi milyonlarca kişinin oldu. Aslında bu çok doğru bir tercih. Hayırlı bir davranış. Elinde Çanakkale Savaşı’na ait malzemeler olan herkesi Tarihi Alan Başkanlığımıza davet ediyoruz.

* O eserleri müzelerimizde sergilemek istiyoruz. Çünkü Çanakkale hepimizin ortak değeridir. Hepimize ait olan Çanakkale Savaşı malzemelerini Çanakkale’ye ziyarete gelen herkesin görmesinde fayda var.

“GELECEK KUŞAKLARA SERGİLENSİN”

Çiftçi Sedat Güray ise, şöyle konuştu:

* Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. 40 senedir arazi sürerken atalarımızdan kalan bu malzemeleri biriktirdim. Tarihi Alan Başkanlığı’nda değerlenip, bizden sonraki gelen kuşaklara sergilenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ne kadar önemli olduğunu gençlerin bilgi edinmesi için bağışladım.

* Bütün yöredeki arkadaşların da bu şekilde Alan Başkanlığı’na malzemeleri bağışlayarak gelecek kuşaklara taşımasını önemle rica ediyorum. (DHA)