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Tarsus’ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı hasat edildi
Tarsus’ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı hasat edildi
Tarsus Belediyesi'nin mantar yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler tarafından üretilen kompostlardan yetiştirilen istiridye mantarının hasadı yapıldı.
Yaşam 31 Mart 2020 - 11:01

Belediye tesislerinde bulunan mantar atölyesinde, ziraat mühendisi Sibel Güvençli eğitmenliğinde, mantar yetiştirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenen kursiyerler kendi ürettikleri kompostlardan istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

Foto: İHA

Sibel Güvençli kontrolünde, bakımları yapılan ve toplama aşamasına gelen istiridye mantarı hasat edilip, belediye yemekhanesine verildi. İstiridye mantarları pişirilip, yemek olarak belediye personeline servis edilecek. İHA

Foto: İHA