Tarsus’ta ‘Turizm Rotası Yürüyüşü’ gerçekleştirildi

Kleopatra Kapısından başlayan yürüyüşe CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Belediye Başkan yardımcıları Ünzile Kuru ve Ali Dinsever ile Büyükşehir Belediyesi Tarsus ve Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, belediye meclis üyeleri, kent konseyi temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.

Tanıtım levhaları ve çiçekler ile yönlendirilerek gerçekleştirilen yürüyüş, Kleopatra Kapısından başlayıp sırasıyla Gözlükule Höyüğü, Saint Paul Kilisesi, Kırkkaşık Bedesteni, Hz. Daniyal Cami, Şahmeran Hamamı ve Tarihi Evler güzergahında devam edip Saint Paul Kuyusunda son buldu.

Tarihi geçmişi 10 bin yıl olarak bilinen ancak Orta Toroslar Yüzey Araştırma ekibi tarafından yapılan son yüzey araştırmalarında yontma taş devrine ait çeşitli kullanım eşyalarının bulunmasıyla birlikte tarihi geçmişinin 300 bin yıla dayandığı ifade edilen Tarsus'un, tarihi ve turistlik değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. (İHA)