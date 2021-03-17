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Tasarım ve moda dünyası bir platformda buluştu

İş insanı Serra Arıkök ve tasarımcı Aslı Varlıer Pelit yalnızca tasarım ürünlerden oluşan ve hepsi kendi alanında çok saygın isimler olan tasarımcıların buluştuğu bir online alış veriş platformu kurdu.

Güncellenme: 17:35, 19/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Tasarım ve moda dünyası bir platformda buluştu

Designers Iconic sitesinde özgün tasarım arayan kullanıcılara yönelik ürünler satışa sunuluyor.

Her ay farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerine destek sağlayacak Designers Iconic sitesinde yer alan tasarımcılar şöyle:

7 Elephants, Amantara, Arzu Kaprol, Aydan Öner, B.Can, Bashaques, Ceylan İnsel, Çiğdem Akin, Cinidin, Common People, Coolmenclub, Fifthsense, Firat Neziroğlu, Fit21, Hann Karaköy, Hatİce Gökçe, Homemadearomaterapİ, Just Like You, Justpaper, Jaquette By Elvan, Marais Studio, Matla, Melkon Jamgoçyan, Mesele Slow Design, Mio Design, Mokshawall, Monument, Mozza, Nishane, Niyazi Erdoğan, Özlem Kaya, Özlem Süer, Perveran, Pimood, Rossea, Sibihats, Şalvarİst, Sİmay Bülbül, Thestoryus, Ümİt Ünal, White & Simple, Y Plus.

Moda Tasarım
Yayınlanma Tarihi:12:34,