Tasarımın özel gecesi

Ünlü isimler ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, dün akşam bir markanın açılış davetine katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu gecede, davetliler gece boyunca keyifli saatler geçirdi.

‘Live Better' motto'suyla yola çıkan ve tasarladığı ürünlerini sanatla harmanlayarak yaşam alanlarına taşıdığı özel koleksiyonlar hazırlayan Lagu, dün akşam özel bir açılış gecesi düzenledi. Davete ünlü isimler ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

Aralarında Gonca Vuslateri, Başak Atıcı, Murat Bur, Eren Hacısalihoğlu, Ceren Akdağ, Cemre Kemer, Meriç Küçük, Rüya Büyüktetik gibi tanınmış isimlerin yanı sıra cemiyet hayatının önemli isimlerinden Füsun Kuran, Volkan Karataş, Ebru-Ahmet Karaçam ve ünlü modacılar Emre Erdemoğlu, Serdar Uzuntaş'ın da olduğu gecede marka sahipleri Dilek Ceylan ve Ufuk Ceylan yakında hayata geçirecekleri sosyal sorumluluk projelerini anlattı.