Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tasarımın özel gecesi
Tasarımın özel gecesi
Ünlü isimler ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, dün akşam bir markanın açılış davetine katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu gecede, davetliler gece boyunca keyifli saatler geçirdi.
Yaşam 13 Aralık 2019 - 14:27

‘Live Better' motto'suyla yola çıkan ve tasarladığı ürünlerini sanatla harmanlayarak yaşam alanlarına taşıdığı özel koleksiyonlar hazırlayan Lagu, dün akşam özel bir açılış gecesi düzenledi. Davete ünlü isimler ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

Emre Erdemoğlu

Aralarında Gonca Vuslateri, Başak Atıcı, Murat Bur, Eren Hacısalihoğlu, Ceren Akdağ, Cemre Kemer, Meriç Küçük, Rüya Büyüktetik gibi tanınmış isimlerin yanı sıra cemiyet hayatının önemli isimlerinden Füsun Kuran, Volkan Karataş, Ebru-Ahmet Karaçam ve ünlü modacılar Emre Erdemoğlu, Serdar Uzuntaş'ın da olduğu gecede marka sahipleri Dilek Ceylan ve Ufuk Ceylan yakında hayata geçirecekleri sosyal sorumluluk projelerini anlattı.

 

Gonca Vuslateri

Eren Hacısalihoğlu

Elif Gürel, Ufuk ve Dilek Ceylan

Etiketler