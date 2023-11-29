Tasarladığı demir ile hayata yeniden tutundu

İzmir'de 2015 yılında elini kıyma makinesine kaptıran Fesih Gündem, geliştirdiği aparat sayesinde şimdilerde 'demir elli adam' olarak hayatını sürdürüyor.

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Standart boyut

İzmir’de yaşayan iki çocuk babası Fesih Gündem, 2015 yılında elini kıyma makinesine kaptırdı. Sağ elini kaybeden Gündem, bir restoranda kebap ustası olarak çalışmakta güçlük çekmeye başlayınca kendine bir aparat tasarlamaya karar verdi.

Aparatı ilk olarak baca borusundan yapan Gündem, daha sonra krom malzeme kullanarak geliştirdi. Krom aparata bıçakları takıp çıkararak, elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor.

Çevresindekilerin ‘demir elli adam’ olarak tanıdığı Gündem, kendi tasarımıyla hem mesleğine devam edebildiğini hem de hayatını kolaylaştırdığını söyledi.



“HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDI”

Yaşadıklarını anlatan Gündem, “Elimi kıyma makinesinde kaptırdıktan sonra çalışamaz hale geldim. Çalıştığım yerlerde de engelli olduğum için düşük ücret verdiler. Benim yetiştirdiğim elemanlar benden daha çok kazanıyordu. Kendime bir aparat geliştirdim. İyi ki de geliştirmişim. Benim hayatımı kolaylaştırdı” dedi.

Aparatı pek çok şey için kullandığını belirten Gündem, “Bu aparat ile et doğruyorum, salata yapıyorum, ucuna çatal takıp yemek yiyorum. Benim gibi eli olmayan biri için muazzam bir şey. İlk önce baca borusunu kullanarak aparat yaptım. Daha sonra paslanmaması için krom malzeme kullandım. İnşallah bütün engellilere umut olurum. Şimdi yemek yiyebileceğim, çorba içebileceğim bir aparat hazırlıyorum. Yakın zamanda onu da bitireceğim. Sosyal medyadan çok güzel tepkiler alıyorum” diye konuştu. (DHA)