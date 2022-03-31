‘Tatar’ isimli köpek köylüleri uyandırarak yangını haber verdi

Kastamonu'daki Haydarlar köyünde gece yarısı çıkan yangını sahibine haber vererek bütün köyü uyandıran 'Tatar' isimli kangal köpeği, olası bir facianın önüne geçti.

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Kastamonu’daki Haydarlar köyünde gece saatlerinde Kamil Aşcıoğlu’na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı. Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise öldü. Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

“KÖPEĞİM BÜTÜN KÖYÜN HAYATINI KURTARDI”

Yangın sırasında evlerinde uyuyan vatandaşlar ise ‘Tatar’ isimli kangal köpeğin havlayarak kendilerini uyandırması ile alevlerin arasında can vermekten kurtuldu.

‘Tatar isimli köpeğin sahibi Fatih Calayoğlu, “Köpeğim bütün köyün hayatını kurtardı. ‘Tatar’ olmasaydı belki de bu kadar insan evlerinde yanacaktı. ‘Tatar’ın o saatte yangını görüp haykırmasıyla, ağabeyim kapılara tırmandığını söylüyor. Yoksa ağabeyim de uykudan uyanamazdı. ‘Tatar’ zaten benim kahramanımdı, bu yangının habercisi olarak da artık bu köyün tamamının kahramanı da oldu” dedi.

Yangının söndürülmesinin ardından köyde yaşayan vatandaşlar, kendilerini kurtaran ‘Tatar’ isimli köpeği gözyaşları içerisinde sevdi. (İHA)

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