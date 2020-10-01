Tatil cenneti Bali’de korku filmi gibi olay! Sahile vuran kesik ayak alarma geçirdi

Bali'de kıyıya vuran bir insan ayağı yetkilileri harekete geçirdi. Ayağın bir cinayet kurbanına mı yoksa köpek balığı saldırısında ölen bir kişiye mi ait olduğu araştırılıyor.

Endonezya’nın tatil cenneti adası Bali’de eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Daily Star’da yer alan habere göre Canggu bölgesindeki Berawa kumsalında bulunan turistler, sahile vuran bir cismi keşfetti.

Cismi yakından inceleyen turistler, bunun bir insan ayağı olduğunu gördü. Neye uğradıklarını şaşıran turistler polis ekiplerine haber verdi.

KÖPEK BALIĞI SALDIRISI OLABİLİR

Olay yerine gelen polisler parçalanmış haldeki cismin kesik insan ayağı olduğunu doğrulayarak inceleme için adli tıpa götürdü.

Yerel medyaya göre kesik uzvun bir cinayet kurbanına mı ait olduğu yoksa köpek balığı saldırısı sonrası kıyıya vuran bir parça mı olduğu ihtimalleri üzerinde duruluyor.

KAYIP İLANLARINA BAKILIYOR

Soruşturmada yer alan polislerden Marzel Doni basına yaptığı açıklamada, “Bunun eski bir vücut parçası olma ihtimali var. Henüz sebebini bilmiyoruz. Ancak öyle ya da böyle bu bir insan ayağı. Kayıp ilanlarından birine ait olup olmadığını da inceliyoruz” dedi.