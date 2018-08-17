Tatil için Muğla’ya gidecekler dikkat! 3 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

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Haftanın son günüyle mesaisi biten ve arife günü de izinli olan vatandaşlar, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıktı. Aydın- Muğla Karayolu arasında yoğunluk nedeniyle 3 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler ayrıca, 10 kilometrelik Muğla- Marmaris Karayolu’nun Sakar Geçidi’ni 45 dakikada geçebildi. Bazı anlar ulaşım dahi durdu. Bayram süresince otellerde neredeyse boş odanın kalmadığı, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

KOLLUK KUVVETLERİ ÖNLEM ALDI



Polis ise kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı. Alınan önlemlerle ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, “Bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 907 personelimiz görev yapıyor. Her 20 kilometrede bir ekip görevlendirilmesi yapıldı. Ekiplerimiz, büro personelinin de katılımıyla güçlendirildi. Otogarlara giriş-çıkış yapan tüm otobüsler denetlenecek. Vatandaşlar, emniyet kemeri konusunda uyarılacak. İl genelinde yetkili fahri trafik müfettişleriyle toplantı yapıldı, denetimlere katkıda bulunmaları istendi. Toplam 218 fahri trafik müfettişiyle daha etkin ve sivil denetimler yapılacak” dedi.

HAVADAN DENETİMLER DE OLACAK

Havadan helikopterle denetimlerin olacağını da söyleyen Çetinkaya, “Şehir giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların araçtan indirilerek dinlenebilecekleri, çay, kahve ikram edilecek alanlar oluşturuldu. Şehrin çeşitli bölgelerine pankart ve afişler asılarak ‘Emniyet kemerini tak, hızını azalt’ sloganı ile birlikte uyarıcı pankartlar hazırlandı, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve dikkatlerinin çekilmesi amaçlandı” dedi.

(DHA)