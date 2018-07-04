Tatil öncesi cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Yazın cilt problemlerini ve cildinizde oluşabilecek hasarları en aza indirmek için bu unsurlara dikkat edin.

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Yaz aylarının tadını çıkarttığımız bir döneme girdik. Güneş ışınları sadece bizlere deniz tatili imkanı sunmakla kalmıyor aynı zamanda beraberinde dikkat edilmesi gereken tıbbi durumları da artırıyor. Cildimizde yaşayabileceğimiz problemleri ve cildimizde oluşabilecek hasarları en aza indirmek için yaptırabileceğimiz uygulamaları Prof. Dr. Reha Yavuzer anlattı.

Yaz boyu maruz kalacağımız yoğun güneş ışınlarına dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Prof Dr Reha Yavuzer, “Derimiz güneş ışınları ile karşılaştığında kendini korumaya çalışıyor ve tenimizde bir koyulaşma meydana geliyor. Bu süreçte iki temel değişiklik karşımıza çıkabiliyor: Güneş lekeleri ve benler (nevüs)… Her iki durumda aslında birikimsel olarak ultraviyole ışınlarının derimizde bıraktığı hasarlanmadan tetikleniyor. Aslında bu keyif dolu yaz ayları aynı zamanda cildimizi korumamız açısından en dikkatli olmamız gereken zamandır” dedi.

YAZ TATİLİ ÖNCESİ YAPILABİLECEK TIBBİ UYGULAMALAR



Yaz tatili öncesi yapılabilecek tıbbi uygulamaların yaz boyu meydana gelecek deri hasarını azaltıcı rol oynadığını vurgulayan Yavuzer, tatile gitmeden önce güneşten yıpranacak olan yüz ve cilt için bu süreci yavaşlatacak uygulamalardan faydalanılmasını öneriyor.

– Güneş ışınları ile karşılaştıkça mimik kaslarımızı daha da çok kullanıp, kırışıklarda bir artışa neden olmamak için tatil öncesi botulinum toksin uygulaması birinci sıradaki tercihiniz olsun.

– Deri metabolizmasını desteklemek ve içeriden nemlenmeyi sağlamak amacıyla çapraz bağları olmayan hyaluronik asit enjeksiyonları, özellikle derimizin daha ince olduğu göz çevresi ve boyun, dekolte bölgelerinde ikinci tercihiniz olabilir.

– Vitamin enjeksiyonları, PRP ve poly-l laktik asit ise kollajen üretimini arttırmak amacıyla önerilen enjeksiyonlar arasında.

YAZIN BU CİLT UYGULAMALARINDAN KAÇININ

Güneş ışınlarına hassasiyeti arttırabilecek uygulamalardan, örneğin kimyasal peelinglerden, lazer uygulamalarından yaz aylarında uzak durmak akıllıca olur. Tabii konu ile ilgili hekiminiz sizin koşullarınıza uygun en doğru yönlendirmeyi yapacaktır. Yılın 12 ayı yapılabilecek cihaz uygulamaları da mevcut; bunların başında da BBL adı verilen ve kollajen sıkılaşmasını ve üretimini sağlayan enerji bazlı uygulama geliyor.