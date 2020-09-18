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Tatil yapmak için gitmişti… Denizden çıkardığı balığı görenler gözlerine inanamadı
Tatil yapmak için gitmişti… Denizden çıkardığı balığı görenler gözlerine inanamadı
Profesyonel olarak zıpkınla avcılık yapan Selçuk Koşar, tatil için gittiği Fethiye'de 35 kilogram ağırlığında, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı.
Yaşam 18 Eylül 2020 - 12:54

Yalova’da yaşayan ve profesyonel olarak zıpkınla avcılık yapan Selçuk Koşar, tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gitti. Geçen çarşamba günü, zıpkın ile ava çıkan Koşar, yakaladığı 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı kıyıya çıkardı.

(FOTO: DHA)

“YÜZEREK KIYIYA KADAR GETİRDİM”

Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu belirten Koşar, “Bu boydaki akya balığının yakalanması, sezonun rekoru. Yakaladığımda, yüzerek kıyıya kadar getirdim. Kaldırmakta da zorlandım” dedi. (DHA)

(FOTO: DHA)

Son güncelleme: 12:58 - 18.09.2020