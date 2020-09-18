Tatil yapmak için gitmişti… Denizden çıkardığı balığı görenler gözlerine inanamadı

Tatil yapmak için gitmişti… Denizden çıkardığı balığı görenler gözlerine inanamadı

Profesyonel olarak zıpkınla avcılık yapan Selçuk Koşar, tatil için gittiği Fethiye'de 35 kilogram ağırlığında, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı.

Yalova’da yaşayan ve profesyonel olarak zıpkınla avcılık yapan Selçuk Koşar, tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gitti. Geçen çarşamba günü, zıpkın ile ava çıkan Koşar, yakaladığı 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı kıyıya çıkardı.

“YÜZEREK KIYIYA KADAR GETİRDİM”

Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu belirten Koşar, “Bu boydaki akya balığının yakalanması, sezonun rekoru. Yakaladığımda, yüzerek kıyıya kadar getirdim. Kaldırmakta da zorlandım” dedi. (DHA)