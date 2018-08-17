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Tatilcilere bunaltıcı nem sürprizi
Tatilcilere bunaltıcı nem sürprizi
Meteoroloji, Kurban Bayramı tatilinde Akdeniz ve Ege’nin kıyı kesimleri için yüksek oranda nem uyarısında bulundu. Bayram boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle Antalya, Muğla, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde nem oranının yüzde 95’e kadar çıkacağı kaydedildi.
Yaşam 17 Ağustos 2018 - 16:15

Türkiye genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlananlara, meteorolojiden yüksek oranda nem uyarısı geldi. Akdeniz ve Ege'nin kuzey kıyı kesimlerinde hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren mevsim normallerinde seyredileceği belirtilirken, nem oranının bayram tatili boyunca en düşük yüzde 60, en yüksek yüzde 95'e kadar çıkacağı bildirildi. Özellikle Antalya, Kaş, Kemer, Alanya, Manavgat, Muğla, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi tatil bölgelerinde etkili olacak nem sebebiyle vatandaşlar 30-32 derece olması beklenen hava sıcaklığını daha çok hissedecek. Tatilde hava sıcaklığının Antalya'da 32, Muğla'da 32 ila 33, Isparta ve Burdur'da ise 30 ila 32 derece civarında seyredecek. Kıyı kesimlerde deniz suyu sıcaklığının 26-30 derece olması tahmin ediliyor.

h64r
(İHA)

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