Tatilde ne yiyelim?

Yaz sıcağı iştahınızı ve besin seçimlerinizi farklılaştırır. Güneş ışığı cilt ve saçta kuruluklara, gözde hasarlara hatta potansiyel rahatsızlıkların tetiklenmesine yol açabilir. Peki güneşin yol açabileceği zararlara karşı hangi besinlere öncelik vermeliyiz?

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Diyetisyen Ayşe Gül GÜVEN

KURU CİLT

Yazın cilt ter ile birlikte esnekliğini sağlayan su kaybına uğrar. Denizin tuzlu ya da havuzun klorlu suyu şartları iyice zorlar. Güneş yanıkları ile de baş emek gerekebilir.

NELER TÜKETMELİ?

C vitamininden zengin besinler: Küçük taneli meyveler (Çilek, kızılcık, frenk üzümü, kuşburnu, ahududu), maydanoz ya da günlük C vitamini ihtiyacının iki katını karşılayan renkli biberler, kavun, ananas, mevsime uygun seçeneklerdir.

NEDEN?

C vitamini antioksidan özelliğinin yanında cildin bağ dokusunu kuvvetlendiren kolajen üretimine de katılır ve cilt yaşlanmasını hızlandıran serbest radikaller ile savaşır. Güneşin zarar verdiği cildi hızla onarır. Kuru cilt ve saçları önler.

KAVRULAN SAÇLAR

NELER TÜKETMELİ?

Görünür yağı azaltılmış kuzu gibi kırmızı et, balık, derisi alınmış tavuk, hindi gibi az yağlı protein kaynakları ya da kolesterol içermeyen kuru fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller yaza uygun hafif protein kaynaklarıdır.

NEDEN?

Güneş ışığı, deniz suyu, havuzun kloru derken saçlar kırılgan ve kuru bir hal alır. Saçlar kreatin denen protein ağlarından oluşur. B5 vitamini içeren yoğurt, B8 vitamini içeren karaciğer, yumurta sarısı, mat saçların parlamasını sağlayabilir.

KRAMPLAR

Sıcak havada fazla hareket ettiniz ve terlediniz. Terle sıvı kaybının yanı sıra sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller de kayba uğrar. Bu da vücut içi dengeyi bozar ve kramplara yol açar.

NELER TÜKETMELİ?

Kabak, patates, kuru fasulye, kavun, muz, mercimek, üzüm yüksek potasyum kaynağı besinlerdendir. Kalsiyum kaynağı olarak maden suyu ile ayran ve salatalık iyi seçeneklerdendir.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Kaybedilen sıvıya karşı su alımınızı artırın. Dehidratasyondan korunmak için erkekler 15 su bardağı, kadınlar ise yaklaşık 11-12 su bardağı kadar su tüketmeli. Yeterli su içip içmediğinizi günlük enerjinizden, idrarın renginden ya da cildinizin kuruluğundan anlayabilirsiniz.