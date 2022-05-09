Tatilleri faciayla bitti: Bahamalar’daki lüks tatil köyünde arka arkaya esrarengiz ölümler…

Karayip ülkesi Bahamalar’daki bir tatil köyünde üç Amerikalı turist esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybederken, biri de felç geçirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, ölümlerin klima kaynaklı olabileceği iddiası da gündeme geldi.

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ABD, Karayipler’de yer alan Bahamalar’daki bir tatil köyünde üç Amerikalı turistin esrarengiz ölümünü konuşuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililer, üç ABD’li turistin Bahamalar’daki bir tatil köyünde ani bir şekilde hastalanarak hayatını kaybettiğini bir kişinin ise yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “yerel yetkililerin ölüm nedenine ilişkin soruşturmasını yakından izlediklerini” vurguladı. Kurbanların ikisinin ismi açıklanmazken, şüpheli ölümlerle ilgili iddialar da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

ABD merkezli ABC News, Florida’da yaşayan ve evlilik yıldönümleri için Bahamalar’a giden 64 yaşındaki emekli Vincent Chiarella ve eşi Donnis’in birlikte son görüntülerini yayınladı. 64 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği eşinin ise yoğun bakımda olduğu bildirildi.

ABD basını, tatil köyünde hayatını kaybeden Amerikan vatandaşlarının klima sistemi yüzünden ölmüş olabileceğine dair spekülasyonlara da yer verdi.

İddiaya göre geceliği 1200 dolarlık (yaklaşık 18 bin TL) villalarda kalan misafirler, klimadan sızan zehirli gazdan ötürü öldü. Olayla ilgili tesis yönetimi açıklama yapmazken, klimalardaki tatsız ve kokusuz soğutucu gazın ölümcül olabileceği vurgulandı.

Otel personeli Vincent’ın cesedini Cuma günü sabah 9’dan kısa bir süre sonra villasında buldu ve polisi aradı. O ve diğer kurbanların da ölümlerinden önceki gece bir sağlık kliniğinde tedavi gördüğü aktarıldı.

Vincent’in eşi Donnis’in ise felç geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Çiftin oğlu Austin Chiarella, ABC News’e yaptığı açıklamada, “Annem uyanıyor ve babamı hareketsiz yatarken buluyor. Bacakları ve kolları şişmişti ve hareket edemiyordu.” dedi.

Donnis’in Miami’deki bir hastanede yoğun bakımda olduğunu ve vücudunda kızarıklıklar bulunduğu belirtildi.

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