Tatlıcıların çoğu malzemeden çalıyor

Yaklaşık 10 yıl önce otomotivden ayrılıp tatlıcılık sektörünün 1.5 asırlık markası Hafız Mustafa'yı satın alan Ongunlar Ailesi'den Eren Ongunlar'la buluştuk. Yönetim Kurulu Üyesi Ongunlar, sektörün sorunlarını ve Hafız Mustafa'nın hedeflerini anlattı.

– Bozulan ekonomi ağzımızın tadını da kaçırıyor. Siz hayat pahalılığına nasıl direniyorsunuz?

Hammadde fiyatları çok pahalandı. Özellikle fıstık fiyatları adeta tavan yaptı. Hal böyle olunca geçen yıldan itibaren sektördeki pek çok firma, başta fıstık olmak üzere malzemeden çalmaya başladı. Biz direndik, zam yapmadık. Bir kilo baklavaya 200 gram birinci sınıf fıstık kullanmaya devam ediyoruz. İstanbul'da bir kilo baklavada 100 gram üstünde fıstık kullanan tatlıcı bulmak çok zor. Piyasada 200 gram muhallebi satılırken bizim muhallebimiz 400 gramdır ve fiyatı 16.50 liradır.

– Hafız Mustafa'nın tarihi çizgisini, lezzetini ve kalitesini bozmamak için neler yapıyorsunuz?

Yönetim kurulu başkanımız olan babam Avni Ongunlar'ın iki önemli kuralı var. Birincisi halkın sağlığıyla oynanmayacak, ikincisi malzemeden çalınmayacak. Tanzimat Dönemi'ne (1864) kadar uzanan çok ünlü bir markanın sorumluluğunu almak elbette bizim için çok önemliydi. Bazı tatlar, markanın özel sırlarıydı. Biz de yeni tatlar geliştirdik, fabrikamızı kurduk. İstanbul'da 11 şubemiz var. Bu ay Dubai'de ilk yurtdışı şubemizi açıyoruz.

ÇİPRAS'IN EŞİ 15 KİLO ALDI

– Lokum ve baklava milli tatlılarımız ama Yunanlılar sahip çıkıyor…

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, eşi Peristera Baziana ile İstanbul'a gelmişti. Biz de Beyoğlu şubemizin karşısındaki Yunanistan Konsolosluğu'na baklava ve lokum ikram ettik. Çipras'ın eşi çok beğenmiş olacak ki, ertesi gün Beyoğlu mağazamıza gelerek Atina'ya götürmek üzere 15 kilo baklava satın aldı. Böylece baklavanın bize ait olduğunu da kanıtlamış olduk.

Poğaçanın sırrı özel kasada

– Yeni keşifleriniz var mı?

Poğaçayı ilk bulan Hafız Mustafa'dır. Bu poğaça yapımının sırları kasamızda saklı. Çok yakında bu özel poğaçalarımızı müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyacağız. Ayrıca yakında Hafız Mustafa'nın oğlu Çikolat Cemil markası ile yepyeni bir marka daha sunacağız. Bu markayla birlikte, şehirler arası şubeleşmelerimizde daha kolay bir yapı planlıyoruz.

– Tatlılarınız her zaman taze midir?

Sergilenen tatlılarımızda raf ömrü sınırlaması var. Şerbetli tatlılarda bir, sütlü tatlılarda ise üç gündür. Bu süre dolar dolmaz o tatlılar raflardan çıkarılır. Sağlıklı şekilde tüketilebilecek durumdaki tatlıları hayır kurumlarına bağışlıyoruz.