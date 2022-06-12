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Tavşanların kavgası fotokapanda

Artvin'de yaban tavşanlarının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.

Yayınlanma: 16:20 - 12 Haziran 2022 Güncellenme:
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Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana Artvin’de ilginç bir görüntü takıldı.

Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.

Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

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