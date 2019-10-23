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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ‘Metres’ unvanı verdiği sevgilisinin rütbesini elinden aldı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ‘Metres’ unvanı verdiği sevgilisinin rütbesini elinden aldı
Geçen ağustos ayında, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un koruması olan Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'Metres' ilan etmesi gündemi oldukça meşgul etmişti. Kral aradan geçen iki ayın sonunda, sevgilisinin hem rütbesini hem unvanını elinden aldı...
Yaşam 23 Ekim 2019 - 09:48

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ağustos ayının sonunda, ordusunun başında görevli olan general sevgilisi 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi’ye ‘Metres’ unvanı vermişti.
Kral, mayıs ayında kraliçe Suthida’yla evlendikten sonra Snieenat’a bu unvanı layık görmüştü. Öyle ki bu resmiyet kazanan olay, kraliyetin internet sitesinde dahi yer almıştı.

Sineenat Wongvajirapakdi

Eski bir hemşire olan ve kralın korumalığını yapan Sineenat, dün yine kraliyetin yaptığ bir açıklama ile unvanını ve rütbesini kaybetti. Açıklamada haddini aştığı, hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu” yazıldı.

Sineenat Wongvajirapakdi ‘Metres’ unvanı alırken…

Dış basında çıkan haberlerde ise genç metresin kraliçe olmak için uğraştığı, çifti ayırmaya çalışıp kraliçe Suthida’nın yerine geçmeye çalıştığı yazıldı…

Sineenat ordudayken…

Son güncelleme: 10:01 - 23.10.2019
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