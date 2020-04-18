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Tayland’da caddeyi basan fil sürüsü kamerada
Tayland’da caddeyi basan fil sürüsü kamerada
Tayland´da, fil sürüsü caddeyi bastı. Fiillerin caddeye doğru ilerlediğini gören vahşi yaşam yetkilileri, durumu polise bildirdi. Trafiği kilitleyen fil sürüsünün görüntüsü kameralara yansıdı.
Yaşam 18 Nisan 2020 - 11:39

Tayland´ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürüsü kent merkezine ilerledi. Trafiğin kilitlenmesine neden olan fil sürünün geçişi vahşi yaşam yetkililerini harekete geçirdi. Vahşi yaşam yetkilileri tarafından bir haftadır takip altına alınan fil sürüsü üllkede paniğe neden oldu.

Yetkilier fil sürüsünden başa çıkamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi. Trafik polisleri fil sürüsünün caddede herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için tarfikte önlem aldı. Fil sürüsünün trafiğin kilitlenmesine neden olan geçiş anları amatör kameraya yansıdı.  DHA

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